"Ich liebe Kai": Arsenal-Coach Arteta schwärmt von Havertz

Manfred Sedlbauer , Jonas Nohe 14.08.2025 • 12:20 Uhr Mikel Arteta hat einen neuen Job. Zusätzlich zu seinem Trainerposten beim FC Arsenal wird er Markenbotschafter bei Under Armour. SPORT1 spricht mit ihm exklusiv - unter anderem über seine neue Aufgabe, seine Sicht auf den Fußball und die Rolle von Kai Havertz.

Größer könnte der Rahmen kaum sein – vor allem nicht, wenn Größe in Höhenmetern gemessen wird.

Auf der höchsten Aussichtsplattform Europas, dem „Horizon 22“ im 58. Stock eines Londoner Wolkenkratzers, betritt Mikel Arteta die Bühne. Umgeben von einem Dutzend Kameras und grellem Blitzlicht blickt selbst der erfahrene Arsenal-Coach beeindruckt auf das 360-Grad-Panorama der britischen Hauptstadt. Der Anlass: Arteta übernimmt eine neue Rolle.

Der 43-Jährige wird künftig als Markenbotschafter für Under Armour tätig sein – mit dem Ziel, insbesondere im Bereich Fußball zum weiteren Wachstum des US-Unternehmens beizutragen. Für dieses exklusive Event ist sogar Gründer und CEO Kevin Plank eigens aus den USA angereist.

Artetas Aufgaben reichen von der Mitgestaltung neuer Produkte über strategische Markenentwicklung bis hin zur Förderung junger Talente – ein Schwerpunkt, mit dem er sich bestens auskennt.

Beim Vorstellungstermin trifft SPORT1 den ehemaligen spanischen Nationalspieler zum Interview. Arteta spricht offen über seine neue Rolle, seinen veränderten Blick auf den Fußball, seine Anfänge als Trainer – und die prägende Freundschaft mit Xabi Alonso. Auch Themen wie ein möglicher Titelgewinn mit Arsenal (Premier-League-Start am Sonntag bei Manchester United) und die Entwicklung von Kai Havertz kommen zur Sprache.

SPORT1: Mikel Arteta, was sind die drei wichtigsten Zutaten für guten Fußball?

Mikel Arteta: Persönlichkeit, Leidenschaft, Einsatz. Und wenn ich noch einen vierten Punkt nennen darf: Talent. Das brauchst du natürlich auch, um auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein.

„Geht um so viel mehr als um Fußballspielen“

SPORT1: Sie haben 2016 Ihre Spielerkarriere beendet. Inwiefern hat sich Ihr Blick auf den Fußball verändert, vor allem, seitdem Sie Trainer sind?

Arteta: Komplett. Ich habe erst am Ende meiner Karriere verstanden, dass es um so viel mehr geht als um Fußballspielen auf dem Platz. Als Trainer musst du dich um so viele Themen mehr kümmern. Alles hat Einfluss auf den Erfolg. Du musst dich um die Spieler kümmern, um den Staff, um das Klima in der Kabine. Der Umgang mit den Menschen ist so wichtig. Das alles zusammenzubringen, ist eine große Herausforderung.

SPORT1: Was macht Ihnen denn mehr Spaß?

Arteta: Es gibt nichts, was sich so anfühlt, wie selbst auf dem Platz zu stehen und Fußball zu spielen. Aber auch Trainer zu sein, ist einzigartig. Vor allem, wenn du merkst, dass das komplette Team hinter dir steht und alle an einem Strang ziehen. Das ist unglaublich.

SPORT1: In Ihrer neuen Rolle als Performance Director von Under Armour sollen Sie vor allem dabei helfen, junge Spieler zu entdecken und weiterzuentwickeln. Worauf achten Sie und was ist Ihnen besonders wichtig?

Arteta: Unser Plan ist, dass wir Spielern die Möglichkeit geben, sich zu zeigen - egal, wo sie herkommen oder wo sie spielen. Wir wollen sämtliche Märkte unter die Lupe nehmen. Natürlich muss ein Spieler das gewisse Etwas haben. Wir wollen in Spielern etwas sehen, das vielleicht sonst keiner sieht.

SPORT1: In der Saison 2002/03 erzielten Sie für die Glasgow Rangers in der Nachspielzeit per Elfmeter das entscheidende Tor, das am Ende die Meisterschaft sicherte. Sie waren damals gerade einmal 20 Jahre alt. Ist dieser Charakter, diese Selbstüberzeugung etwas, was man als junger Spieler entweder hat oder eben nicht hat?

Arteta: Gut möglich. Da sind wir wieder beim Thema Persönlichkeit. Als junger Spieler habe ich mir darüber aber auch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Da machst du einfach. Und das ist auch gut so. Als Trainer ist genau das meine Aufgabe: Spielern Freiheiten zu geben, ihrem Instinkt zu folgen.

„Die Bundesliga muss sich keine Sorgen machen“

SPORT1: Viele gute und hoffnungsvolle Spieler aus der Bundesliga wechseln in die Premier League. Zum Beispiel Granit Xhaka, Florian Wirtz, vor ein paar Jahren war es Kai Havertz. Muss sich die deutsche Liga Sorgen machen?

Arteta: Nein, das glaube ich nicht. Das geht ja nicht nur der deutschen Liga so, sondern vielen anderen Nationen auch. Wenn die Premier League ruft, ist das eben etwas Besonderes. Das ist die beste Liga der Welt, dort zu spielen, ist für viele Spieler verlockend. Aber die Bundesliga ist auch eine unglaubliche Liga. Die Spieler und auch Trainer haben enorme Qualität. Und die Stadien sind absolut faszinierend. Die Bundesliga muss sich keine Sorgen machen. (lacht)

SPORT1: Arsenal hat in diesem Sommer mit Viktor Gyökeres einen neuen Topstürmer verpflichtet. Welche Rolle spielt Kai Havertz bei Ihnen?

Arteta: Kai ist unglaublich wichtig für uns. Er ist so intelligent, kann auf vielen verschiedenen Positionen spielen. Ich liebe Kai. Die Art, wie er für den Fußball lebt, ist toll. Er versteht das Spiel einfach. Wie er Läufe oder Bälle timt, ist stark. Er ist ein großartiger Spieler für uns.

SPORT1: Viele Spieler, mit denen Sie schon auf dem Platz standen, sind heute Trainer. Es scheint so, dass gerade ehemalige zentrale Mittelfeldspieler wie zum Beispiel Sie, Xabi Alonso, Zidane, Xavi oder auch Guardiola gute Trainer sind. Ist das Zufall?

Arteta: Ich denke, dass das tatsächlich viel mit der Position zu tun hat. Unsere beste Qualität war es immer, Spieler um uns herum besser zu machen. Wir standen nicht immer auf den Titelseiten und im Scheinwerferlicht. Wir waren diejenigen, die im Hintergrund die Fäden gezogen und das Spiel dirigiert haben. Diese Fähigkeiten brauchst du als Trainer auch.

„Er hat die Liga und das Land verändert“

SPORT1: Viele Ihrer Wegbegleiter erzählen, dass Sie schon als Spieler wie ein Trainer gedacht haben. Welcher Ihrer Trainer hat Sie denn am meisten inspiriert?

Arteta: Ich hatte schon so viele. Das geht los, als ich gerade mal zwölf Jahre alt war. Da hatte ich den wohl leidenschaftlichsten Trainer überhaupt. Und natürlich war auch mein letzter ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben: Arsène Wenger. Er hat diese Liga und dieses Land verändert. Er ist einfach einzigartig und wird es auch immer sein. Er hat mich ermutigt und inspiriert, Trainer zu werden. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

SPORT1: Zwischen 2016 und 2019 waren Sie als Co-Trainer von Pep Guardiola tätig. Wie sehr hat Sie das geprägt?

Arteta: Extrem. Davon zehre ich immer noch. Das war eine sehr lehrreiche Zeit. Wir kennen uns ja auch schon, seit wir 15 Jahre alt sind. Wir haben zusammen bei Barca gespielt, um dieselbe Position gekämpft. Das war schon damals eine intensive Zeit.

SPORT1: Xabi Alonso ist ein Jugendfreund von Ihnen. Wie besonders ist es, dass Sie beide erst als Spieler und jetzt als Trainer das allerhöchste Niveau erreicht haben?

Arteta: Es ist wirklich unglaublich. Wir haben schon in der Jugend zusammengespielt. Er ist ein top Typ. Du hast damals schon gesehen, dass er ein guter Trainer werden kann. Jetzt messen wir uns eben als Manager. Übrigens: Auch Andoni Iraola (Trainer AFC Bournemouth; Anm. d. Red.) hat bei uns in der Mannschaft gespielt, als wir elf oder zwölf Jahre alt waren. Das ist das Schöne am Fußball. Keiner kann vorhersagen, was in der Zukunft passiert. Und: Man sieht sich immer wieder.

SPORT1: Die Arsenal-Fans sehnen sich nach einem Titel. Gerade nach den letzten drei Spielzeiten, in denen die Gunners immer gut dabei, am Ende aber jeweils „nur“ Vizemeister wurden. Was muss passieren, damit Sie kommende Saison zufrieden sind?