Kurios: Slot verpasst Liverpool-Tor

Der Blitzstart des FC Liverpool in der zweiten Halbzeit gegen Newcastle United hat Reds-Trainer Arne Slot kalt erwischt. Als Stürmer Hugo Ekitiké in der 46. Minute auf 2:0 erhöhte, war Slot noch in den Katakomben des St. James Parks (Liverpool vs. Newcastle im LIVETICKER).
Slot verpasst Liverpool-Tor
Liverpools Trainer Arne Slot hat ein Tor seiner Mannschaft verpasst. Kurz nach der Halbzeit war er noch in den Katakomben des Stadions.
In der TV-Übertragung wurde er im Nachgang des Treffers gezeigt, wie er mit einem riesigen Grinsen im Gesicht zurück zur Liverpool-Bank ging und mit seinen Trainerkollegen abklatschte. Seine Halbzeitansprache schien Wirkung gezeigt zu haben.
Seine Reds liegen im Duell mit den Magpies mit 2:1 in Front und sind zudem noch ein Mann mehr. Newcastles Flügelspieler Anthony Gordon hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach VAR-Eingriff einen Platzverweis gesehen, nachdem er Virgil van Dijk seitlich in die Beine gesprungen war (45.+3).
Das 1:0 für die Reds hatte der ehemalige Bayern-Spieler Ryan Gravenberch erzielt (35.). In der 58. Minute hatte Bruno Guimaraes zum Anschlusstreffer für die Magpies eingenetzt.