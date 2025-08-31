Premier League: VAR-Schiedsrichter vor Kracher um Wirtz gestrichen

Julius Schamburg 31.08.2025 • 16:45 Uhr Vor dem Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal wird ein Teil des Schiedsrichtergespanns ausgetauscht. Grund dafür ist eine Fehlentscheidung vom Vortag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Michael Salisbury, der für das Duell zwischen den Reds und den Gunners als VAR-Offizieller vorgesehen war, ist von der zuständigen Schiedsrichter-Organisation PMGOL von seinen Aufgaben für das Spiel am Sonntag entbunden worden.

„Offensichtlicher Fehler“ von Salisbury

Der Hintergrund: Salisbury war am Samstag beim 2:0-Erfolg des FC Chelsea über den FC Fulham ein Fehler unterlaufen.

In seiner Funktion als Videoschiedsrichter bat er Schiedsrichter Robert Jones nach dem vermeintlichen 1:0 von Fulhams Josh King (22.) an den Monitor. Salisbury hatte ein mögliches Foulspiel von King in der Entstehung des Tores ausgemacht. Nach dem Hinweis von Salisbury erkannte Jones den Treffer wieder ab.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schiedsrichterchef Howard Webb erklärte später, dass das Einschreiten von Salisbury ein Fehler gewesen sei. „Die Entscheidung, das Tor abzuerkennen, hat nicht die hohe Messlatte für eine VAR-Intervention erfüllt. Es hat sich nicht um einen klaren und offensichtlichen Fehler des Schiedsrichters gehandelt“, wurde Webb zitiert.

Wirtz und Ekitiké in der Startelf

John Brooks wird Salisbury am Sonntagnachmittag als VAR-Offizieller ersetzen. Der Rest des Schiedsrichtergespanns bleibt - so wie ursprünglich vorgesehen - bestehen, Chris Kavanagh leitet die Partie.