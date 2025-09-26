4,5 Milliarden Euro für Premier-League-Klub? Ex-DJ plant Rekordkauf

SPORT1 26.09.2025 • 10:57 Uhr Tottenham Hotspur steht womöglich vor einem Verkauf. Ein Ex-DJ will den Londoner Verein übernehmen - für eine völlig exorbitante Rekordsumme.

Steht bald ein Eigentümerwechsel bei Tottenham Hotspur an? Wie die englische Sun berichtet, soll der ehemalige DJ und heutige Tech-Milliardär Brooklyn Earick ein Angebot von 4,5 Milliarden Euro abgegeben haben, um den Verein zu kaufen.

Der 41-Jährige ist dabei Leiter eines 12-köpfigen Teams, das die Spurs übernehmen möchte. 3,3 Milliarden Euro wurden von der Gruppe geboten, um den gesamten Verein den aktuellen Eigentümern (ENIC Gruppe und Familie Lewis) abzukaufen. Weitere 1,2 Milliarden Euro sollen anschließend für Spieler investiert werden – in Transfers, Gehälter und weitere Zahlungen.

Sollte es tatsächlich zum Verkauf kommen, wäre dies der teuerste eines Fußballvereins aller Zeiten. Dieser Rekord liegt seit 2022 bei 4,25 Milliarden Euro, als der FC Chelsea durch eine Gesellschaft, unter anderem bestehend aus Todd Boehly, übernommen wurde.

Spurs sollen wieder konkurrenzfähig werden

Eine Quelle, die Earick nahestehen soll, äußerte sich ebenfalls in dem Bericht: „Brooklyn und sein Team sind der Meinung, dass bei Tottenham bereits alles vorhanden ist. Die Spurs haben ein Stadion und ein Trainingsgelände von Weltklasse, die Infrastruktur ist komplett vorhanden.“

Das Investment soll der letzte Schritt sein, um die Spurs wieder konkurrenzfähig und zu Gewinnern zu machen. Earick, der den Verein und auch den ehemaligen Besitzer Daniel Levy bereits in den letzten Monaten kontaktiert haben soll, würde den Kauf am liebsten bis Dezember vollzogen haben. Denn dann könnten die Spurs im Winter direkt nach neuen Transfers Ausschau halten.