Arsenals Hoffnungsträger - seine Tränen sind getrocknet

Vincent Wuttke 26.09.2025 • 15:42 Uhr Eberechi Eze trifft erstmals für den FC Arsenal. Dabei brach ihm ausgerechnet jener Klub vor langer Zeit das Herz.

Mit 13 Jahren kam Eberechi Eze an seinem Tiefpunkt an. Das sagte er 2020 in einem Interview mit The Independent. Damals warf der FC Arsenal den jungen Fußballer wegen fehlender Qualität raus. „Das war das Schlimmste. Ich erinnere mich, dass ich eine ganze Woche lang in meinem Zimmer geweint habe, meine Mutter mir sagte, dass alles gut werden würde, aber ich konnte es einfach nicht überwinden.“

Wenig später kehrte Eze mit seinem neuen Verein FC Fulham für eine Partie zurück. „Als ich dem Akademieleiter die Hand geben wollte, kamen mir die Tränen. Alle Gefühle kamen wieder hoch.“

Doch diese Tränen sind inzwischen längst getrocknet, denn nun ist Eze der Hoffnungsträger jenes FC Arsenal. Für den Flügelstürmer schließt sich damit 14 Jahre später der Kreis.

Eze einst von Arsenal aussortiert

Der gebürtige Londoner kam im Sommer von Crystal Palace zu den Gunners und unterschrieb einen langfristigen Vertrag. Medienberichten zufolge soll der 27-Jährige eine Ablöse von knapp 70 Millionen Euro gekostet haben.

Eze brachte es in der vergangenen Saison auf 43 Spiele, 14 Tore und elf Assists. Er gewann unter Oliver Glasner sowohl den FA Cup als auch das Community Shield.

Nun knüpft der englische Nationalspieler an diese Form an. Am Mittwochabend erzielte der Rechtsfuß im League Cup gegen Port Vale aus Stoke das wichtige 1:0-Führungstor in der 8. Minute, was den Weg zum letztendlichen 2:0-Sieg ebnete.

Die Fans sahen auch zum ersten Mal den besonderen Jubel des neuen Stars. Eze formt nach einem Tor mit seinen Fingern eine Kreuzgeste. Die Geste steht für seinen christlichen Glauben und ist für ihn eine Möglichkeit, nach einem Tor öffentlich Dankbarkeit zu zeigen.

Den Vereinsmedien sagte er nach der Partie überglücklich: „Es ist ein besonderer Tag, an dem ich mein erstes Tor erzielt und gewonnen habe. Es ist wichtig, in die nächste Runde zu kommen. Aber es ist ein besonderer Tag für mich. Ich hatte Glück und habe hart dafür gearbeitet, aber es ist ein guter Tag.“

Sein Trainer Mikel Arteta lobte ihn ebenfalls: „Er hat sehr kontrolliert und überlegt gespielt und war sehr gut“, sagte der Trainer. „Er muss noch öfter mit diesen Jungs spielen, um das Timing und die Abläufe zu verstehen, damit er bei uns konstanter und erfolgreicher sein kann.“

Arteta ist ein großer Fan von Eze

Der spanische Coach ist ohnehin ein riesiger Fan von Eze.

„Er ist ein kraftvoller und spannender Spieler, der unserem Angriffsspiel eine neue Dimension verleihen wird“, sagte Arteta bereits bei der Verkündung des Deals.

Der Coach betonte aber auch: „Ebenso bemerkenswert wie sein Talent und seine Intelligenz als Spieler ist die Art und Weise, wie er während seiner gesamten Karriere hart gearbeitet hat, um dorthin zu gelangen, wo er heute steht.“

Was Arteta meint, ist die Zeit, die Eze nach seinem Abschied als 13-Jähriger vom FC Arsenal durchmachte. Der Kreativspieler musste als junger Spieler die Umwege Fulham, Reading, Millwall, Queens Park Rangers, Wycombe Wanderers und eben Crystal Palace nehmen, ehe er den Weg zurück zu Arsenal fand.

Dicker Kumpel von Bayern-Star Olise

Erst in seiner Zeit bei Palace von 2020 bis 2025 reifte er, wurde zum Nationalspieler und traf in Bayern Münchens Michael Olise auf einen kongenialen Partner. Die beiden Offensivstars bildeten eines der besten Duos und wurden dicke Freunde.

Olise zog es schon im vergangenen Sommer nach München, Eze blieb noch ein Jahr und empfahl sich ebenfalls für einen Topklub.

Bei Arsenal ist er durch den Ausfall von Kapitän Martin Ödegaard direkt in einer wichtigen Rolle. Es braucht einen kreativen Ideengeber wie Eze.

Das Zeug zum Anführer hat der Engländer definitiv. Schon beim 1:1 gegen Manchester City legte er den späten Ausgleich für Gabriel Martinelli perfekt mit einem langen Pass vor.

Eze vielseitig einsetzbar für Arsenal

Nun bleibt nur noch die Frage zu klären, wo Eze am wertvollsten für die Gunners ist.

„Wenn er von links aus kommt, egal ob als Angreifer im Mittelfeld oder als Flügelspieler, und in diesen Raum in der Mitte kommt, ist er jemand, der sehr, sehr effizient und sehr kreativ ist“, sagte Arteta.