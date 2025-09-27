Neuer Coach für Füllkrug: West Ham wirft Potter raus

SID 27.09.2025 • 12:24 Uhr Der Teammanager hatte noch am Freitag auf der Pressekonferenz für das Spiel gegen Everton gesessen.

Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug erhält bei West Ham United erneut einen neuen Trainer. Der englische Premier-League-Klub trennte sich am Samstag nach nur neun Monaten von Teammanager Graham Potter. „Die Ergebnisse und Leistungen der zweiten Hälfte der letzten und zu Beginn der aktuellen Saison haben die Erwartungen nicht erfüllt“, teilte der Tabellen-19. nur zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim FC Everton (Montag, 21.00 Uhr MESZ) mit.

Potter hatte noch am Freitag auf der Pressekonferenz für das Spiel gegen Everton gesessen, einen Tag später folgte die Entlassung. West Ham hatte in der Premier League vier der ersten fünf Spiele verloren, im Ligapokal war das Team zudem an den Wolverhampton Wanderers gescheitert.