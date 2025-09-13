Ödegaard-Schock bei Arsenal-Sieg!

SPORT1 13.09.2025 • 15:43 Uhr Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard erleidet einen Schlag in Folge eines Fouls durch seinen Teamkollegen. Er verletzt sich erneut an der rechten Schulter.

Martin Ödegaard hat sich bei einem 3:0-Sieg des FC Arsenal gegen Nottingham Forest verletzt. Der Kapitän der Gunners kam bei einem Zweikampf zwischen Jurrien Timber und Nottinghams Morgan Gibbs-White unglücklich zu Fall und landete dabei auf der rechten Schulter.

Bereits vor einigen Wochen hatte sich der 26-Jährige im Match gegen Leeds an derselben Schulter verletzt.

Ödegaard hatte offensichtlich Schmerzen und wurde in der 17. Minute des Spiels ausgewechselt. Ethan Nwaneri ersetzte ihn auf dem Platz.

Arsenal-Neuzugang mit krassem Tor

Bereits vor der Länderspielpause musste Ödegaard wegen seiner Schulterverletzung aussitzen. Für Norwegen kam der Mittelfeldspieler jedoch zum Einsatz, zeigte sich erholt und schoss gegen Moldawien sogar ein Tor.

Arsenal übernahm durch den Sieg zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Im Laufe des Spieltags könnte unter anderem der bislang makellose FC Liverpool mit dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz aber wieder vorbeiziehen.

Am Samstagnachmittag trafen die im Sommer für jeweils rund 70 Millionen Euro gekommenen Martin Zubimendi (32., 79.) und Viktor Gyökeres (46.) für Arsenal.