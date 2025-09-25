Sportdigital zeigt Women‘s Super League

SID 25.09.2025 • 06:29 Uhr In der englischen Liga sind auch einige deutsche Nationalspielerinnen aktiv.

Die Fußball-Nationalspielerinnen Sydney Lohmann, Sjoeke Nüsken und Rebecca Knaak sind bald regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen. Sportdigital hat die Rechte an der englischen Women‘s Super League (WSL) erworben. Das gab der Sender am Donnerstag bekannt. Als erstes Spiel wird am Samstag die Begegnung zwischen dem Champions-League-Sieger FC Arsenal und Aston Villa bei Sportdigital1+ übertragen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Nicht zuletzt die EM in der Schweiz hat gezeigt, welche Bedeutung und Qualität der Frauen-Fußball mittlerweile erlangt hat. Folglich freuen wir uns sehr darüber, künftig die beste Liga des Frauen-Fußballs bei Sportdigital umfangreich übertragen zu können und somit neue Fans und Zielgruppen für Frauen-Fußball zu begeistern“, wird Geschäftsführer Gisbert Wundram in einer Mitteilung zitiert.