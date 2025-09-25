Wirtz: "Ich habe tatsächlich schon ein paar Kilo zugelegt”

Niklas Trettin 26.09.2025 • 00:14 Uhr Der aus Leverkusen nach Liverpool gewechselte Florian Wirtz hat in der Premier League noch leichte Anpassungsprobleme. Um diese so schnell wie möglich zu überwinden, schuftet der Nationalspieler offenbar intensiv im Kraftraum.

Florian Wirtz arbeitet intensiv im Kraftraum, um seine Startschwierigkeiten in der Premier League hinter sich zu lassen. „Ich habe tatsächlich schon ein paar Kilo zugelegt. Man sieht es nicht so krass, aber so ein bisschen“, sagte der von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselte Nationalspieler in einem Interview mit Sky.

Generell seien die Abläufe bei den Reds nicht großartig anders als bei der Werkself. „Wir hören Musik zusammen, wir reden, spielen Karten“, schilderte Wirtz: „Aber wenn es Richtung Platz oder auch Richtung Gym geht, merkt man, dass die Spieler schon mehr daran gewöhnt sind und vielleicht auch ein Stück weit noch mehr im Gym arbeiten. In Leverkusen war das auch schon gut. Aber man merkt schon, dass es für mich persönlich ein bisschen anspruchsvoller ist.“

Wirtz adelt Ex-Bayern-Star

In der Kaderqualität der Reds sieht Wirtz allerdings noch mehr Tiefe als in Leverkusen. „Ohne irgendwen schlechtreden zu wollen, aber es ist halt einfach noch mal einen Step höher. Jeder muss hier um seinen Platz kämpfen und Gas geben, dass man besser ist als sein Konkurrent. Da muss ich mich genauso anstrengen wie jeder andere, um einen Startplatz zu haben oder einer der Besten sein zu können“, sagte der 22-Jährige. Auf jeder Position hätten die Liverpooler einige „sehr, sehr gute Spieler“ im Team.

Dabei hat ihn einer seiner neuen Mitspieler bisher besonders beeindruckt. „Wer sehr, sehr stark spielt im Moment, ist (Ryan; Anm. d. Red.) Gravenberch. Im Moment sticht der heraus“, schwärmte Wirtz vom ehemaligen Mittelfeldspieler des FC Bayern. Der Neuzugang selbst sucht hingegen noch seine Rolle: „Ich hoffe einfach, dass es irgendwann so weit ist, dass ich mich dann auch richtig wohl und zu Hause und bereit fühle.“

