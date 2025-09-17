Woltemade in Newcastle: "Ein schönes Gefühl"

SID 17.09.2025 • 06:44 Uhr Nick Woltemade hat in Newcastle sofort Eindruck hinterlassen.

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade blickt zufrieden auf seinen Start bei Newcastle United zurück und fühlt sich in England wohl. „Es ist ein schönes Gefühl. Ich fühle mich schon jetzt sehr willkommen hier. Ich habe noch niemanden getroffen, der nicht freundlich und hilfsbereit war“, sagte Woltemade der Sport Bild.

Der Angreifer war Ende August für 85 Millionen vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt. Bei seinem Debüt in der Premier League erzielte Woltemade beim 1:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers den Siegtreffer. Am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) will er in der Champions League gegen den FC Barcelona nachlegen.

Gespräche mit Hoeneß „waren angenehm“

Bei der Entscheidung für Newcastle spielte für Woltemade auch Teammanager Eddie Howe eine Rolle. Die Gespräche mit dem 47-Jährigen seien von Anfang an gut gewesen: „Mir wurde sofort ein klarer Plan und ein Weg aufgezeigt. Die Leute haben Bock, mit mir hier zu arbeiten. Das freut mich sehr.“