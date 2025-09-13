Nick Woltemade hat für Newcastle United in der Premier League ein Traumdebüt hingelegt. Der deutsche Nationalspieler traf nach seinem Wechsel für 85 Millionen Euro gleich per Kopf zur Führung (30.) und führte sein Team so zum 1:0 (1:0) gegen die noch punktlosen Wolverhampton Wanderers. Woltemade stand nach dem Abgang von Alexander Isak zum FC Liverpool gleich als Mittelstürmer in der Startelf und wurde nach 65 Minuten von William Osula ersetzt.
Woltemade trifft beim Debüt zum Sieg
„Ich glaube, das Projekt Newcastle ist sehr geil“, hatte er vor seinem ersten Pflichtspiel für den englischen Spitzenklub gesagt: „Auf die Aufgabe habe ich Bock, auf die Challenge habe ich Bock. Darum bin ich hier.“ Und er zahlte das Vertrauen gleich zurück, war in der Offensive an einigen gefährlichen Aktionen beteiligt. Sein Tor reichte für die Magpies zum ersten Saisonsieg.
Zuletzt war Woltemade beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland (3:1) bei seiner Auswechslung von den Fans in Köln ausgepfiffen worden, doch davon ließ er sich offenbar nicht aus der Ruhe bringen. In Newcastle wurde er nach seinem Premierentreffer im St. James Park euphorisch gefeiert und bei seiner Auswechslung mit Applaus verabschiedet. Bereits am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) könnte der Angreifer im nächsten Heimspiel gegen den FC Barcelona sein Champions-League-Debüt feiern.