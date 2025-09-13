Woltemade trifft beim Debüt zum Sieg

SID 13.09.2025 • 18:02 Uhr Gerade einmal eine halbe Stunde braucht der Star-Neuzugang für seinen ersten Treffer - und der reicht seinem Team.

Nick Woltemade hat für Newcastle United in der Premier League ein Traumdebüt hingelegt. Der deutsche Nationalspieler traf nach seinem Wechsel für 85 Millionen Euro gleich per Kopf zur Führung (30.) und führte sein Team so zum 1:0 (1:0) gegen die noch punktlosen Wolverhampton Wanderers. Woltemade stand nach dem Abgang von Alexander Isak zum FC Liverpool gleich als Mittelstürmer in der Startelf und wurde nach 65 Minuten von William Osula ersetzt.

„Ich glaube, das Projekt Newcastle ist sehr geil“, hatte er vor seinem ersten Pflichtspiel für den englischen Spitzenklub gesagt: „Auf die Aufgabe habe ich Bock, auf die Challenge habe ich Bock. Darum bin ich hier.“ Und er zahlte das Vertrauen gleich zurück, war in der Offensive an einigen gefährlichen Aktionen beteiligt. Sein Tor reichte für die Magpies zum ersten Saisonsieg.