Zubimendi und Gyökeres treffen: Arsenal siegt souverän

Die Elf von Mikel Arteta hat zum Auftakt des 4. Spieltags keine Probleme und erfüllt die Pflichtaufgabe.

Der FC Arsenal hat in der Premier League dank seiner Star-Neuzugänge zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Gunners bezwangen Nottingham Forest mühelos mit 3:0 (1:0) und feierten den dritten Sieg im vierten Spiel. Im Laufe des Spieltags könnte unter anderem der bislang makellose FC Liverpool mit dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz aber wieder vorbeiziehen.

