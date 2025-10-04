Liverpool verliert erneut, Wirtz kommt von der Bank

SID 04.10.2025 • 20:39 Uhr Der englische Meister büßt durch die dritte Pflichtspielniederlage nacheinander die Tabellenführung in der Premier League ein.

Ohne Florian Wirtz in der Startelf hat der FC Liverpool seine zweite Niederlage nacheinander in der Premier League kassiert. Eine Woche nach dem 1:2 bei Crystal Palace unterlag der englische Meister auch beim FC Chelsea 1:2 (0:1). Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte der Brasilianer Estêvão in der fünften Minute der Nachspielzeit. Cody Gapko war nach der Führung der Blues durch den Ecuadorianer Moisés Caicedo (14.) der Ausgleich für Liverpool gelungen (63.).

{ "placeholderType": "MREC" }

Vor den Augen von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel saß der zuletzt arg kritisierte Wirtz in dem hochklassigen Spiel zunächst ebenso nur auf der Bank wie Jeremie Frimpong oder Hugo Ekitiké. Nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit legte er Mo Salah sogleich die Chance zum Ausgleich auf, trat ansonsten aber nicht nachhaltig in Erscheinung. Für Liverpool war es die dritte Pflichtspielniederlage in Serie: Unter der Woche hatten die Reds in der Champions League bei Galatasaray Istanbul verloren (0:1).