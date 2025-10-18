Nottingham trennt sich von Postecoglou

SID 18.10.2025 • 16:06 Uhr Für den Teammanager war unmittelbar nach dem 0:3 gegen Chelsea Schluss.

Das Spiel von Nottingham Forest gegen den FC Chelsea war gerade beendet, da war Teammanager Ange Postecoglou seinen Job los. Nottingham trennte sich nach dem 0:3 „mit sofortiger Wirkung“ von dem Australier. Als Grund nannte der Verein „eine Reihe enttäuschender Ergebnisse und Leistungen“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Postecoglou hatte den Posten erst im September von Nuno Espirito Santo übernommen. In acht Pflichtspielen unter seiner Regie gelang Nottingham aber kein Sieg. In der Premier League holte der Klub aus den bisherigen acht Spielen lediglich fünf Punkte.