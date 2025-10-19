Premier League: Kroos erklärt Newcastle-Mitgliedschaft im Doppelpass

Daniel Höhn 19.10.2025 • 19:01 Uhr Felix Kroos verrät im SPORT1 Doppelpass, warum er und sein Bruder Toni nun Mitglieder bei Newcastle United sind.

Nach der Ankündigung der Kroos-Brüder, dass sie ab sofort Mitglieder bei Premier-League-Klub Newcastle United sind, hat Felix im SPORT1 Doppelpass noch einmal genau die Hintergründe erklärt.

„Toni und ich haben uns das Spiel zwischen Newcastle und Liverpool angeschaut und ein bisschen analysiert. Wir waren total begeistert von Newcastle, wie sie in Unterzahl gegen eine Mannschaft wie Liverpool einen 0:2-Rückstand noch ausglichen, am Ende aber noch leider verloren haben“, berichtete Felix Kroos.

„Dann hat sich Newcastle gemeldet“

Er führte aus: „Unsere Meinung danach war: Das war die beste Leistung einer Verlierer-Mannschaft und die schlechteste Leistung einer Gewinner-Mannschaft. Da sind wir Fans geworden und das haben wir im Podcast besprochen.“

Kroos verriet: „Dann hat sich Newcastle gemeldet und hat uns Trikots geschickt. Es stand auch dabei, dass wir jetzt offiziell ‚Member of Newcastle‘ sind und das sind wir gerne."

Kroos-Brüder in der Verlosung um Tickets

Nicht nur der Deutsche Nick Woltemade hatte es den Kroos-Brüdern angetan, sondern vor allem Newcastle-Profi Dan Burn: „Er hat uns noch eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, dass wir jetzt in der Verlosung um Tickets mit drin sind. Vielleicht haben wir Glück.“