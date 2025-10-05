Das gab es noch nie! Trauriger Rekord für Odegaard

SID 05.10.2025 • 08:20 Uhr Dem Kapitän des FC Arsenal klebt das Pech an den Hacken. Nun sorgt er sogar unfreiwillig für einen Negativrekord.

Wieder ist Martin Odegaard verletzt, wieder ging der Kapitän des FC Arsenal schon vor der Pause vom Feld und sorgte ungewollt für einen Rekord.

Zum dritten Mal nacheinander hat der norwegische Fußballstar als Spieler aus der Startaufstellung die ersten 45 Minuten nicht überstanden und musste ausgewechselt werden, das hat es nie zuvor in der Geschichte der Premier League gegeben.

„Hoffentlich ist es nicht so schlimm“

„Er hatte einen Zusammenprall, Knie auf Knie, und fühlte sich sofort unwohl“, sagte Arsenal-Teammanager Mikel Arteta nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen West Ham United, durch den die Gunners an die Tabellenspitze sprangen. Odegaards Stimmung sei wegen des erneuten Rückschlags „nicht positiv“ gewesen.

Odegaard war zuletzt in den Spielen gegen Leeds United (raus in der 38. Minute) und Nottingham Forest (18.) wegen Schulterproblemen früh ausgewechselt worden, nun erwischte es den 26-Jährigen erneut (30.). Unter der Woche hatte Ödegaard in der Champions League gegen Olympiakos Piräus aus Griechenland (2:0) noch durchgespielt.

