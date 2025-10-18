Woltemade-Treffer zu wenig für Newcastle

SID 18.10.2025 • 18:21 Uhr Der Nationalspieler trifft bei der Niederlage von Newcastle bei Brighton & Hove Albion sehenswert per Hacke.

Trotz eines sehenswerten Treffers von Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade hat Newcastle United in der englischen Premier League einen Rückschlag kassiert. Woltemade traf fünf Tage nach seinem Siegtor in der WM-Qualifikation in Nordirland beim 1:2 (0:1) bei Brighton & Hove Albion zum zwischenzeitlichen Ausgleich per Hacke(76.), doch am Ende jubelte Brightons Teammanager Fabian Hürzeler.

Matchwinner der Gastgeber war Doppel-Torschütze Danny Welbeck (41., 84.). Newcastle liegt nach der dritten Niederlage im achten Saisonspiel weiter im Tabellenmittelfeld.

Manchester City setzte sich derweil dank Erling Haaland zumindest für ein paar Stunden an die Spitze. Der norwegische Torjäger traf beim 2:0 (0:0) gegen den FC Everton doppelt (58., 63.). Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola ist nun seit Ende August in acht Pflichtspielen ungeschlagen.