„Unter den Bus geworfen“: Salah rechnet mit Liverpool ab

SID 07.12.2025 • 08:49 Uhr Der Ägypter lässt seinem Frust freien Lauf - und deutet einen möglichen Winterwechsel an.

Starstürmer Mohamed Salah hat zu einer bemerkenswerten Kritik gegen den englischen Fußballmeister FC Liverpool ausgeholt und seinen Abschied im Winter angedeutet. „Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen. So empfinde ich es. Ich denke, es ist sehr klar, dass jemand wollte, dass ich die ganze Schuld bekomme“, sagte der Ägypter über seine Situation bei den in dieser Saison bislang so enttäuschenden Reds.

Nach dem ernüchternden Remis beim Aufsteiger Leeds United (3:3) am Samstag ließ Liverpools drittbester Torschütze der Geschichte (250 Treffer bei 420 Einsätzen), der seit Kurzem außen vor ist, seinem Frust freien Lauf. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich habe so viel für diesen Klub getan, über all die Jahre und besonders in der vergangenen Saison“, sagte Salah englischen Medien zufolge: „Jetzt sitze ich auf der Bank. Ich weiß nicht warum, aber so wie ich es sehe, will jemand mich offensichtlich nicht mehr im Klub.“

Ein Problem? Teammanager Arne Slot. Ihm seien im Sommer „viele Versprechen“ gemacht worden, sagte Salah, der in den vergangenen drei Ligaspielen nicht mehr in der Startelf gestanden hatte. „Ich kann nicht sagen, dass diese Versprechen eingehalten wurden. Ich habe oft gesagt, dass ich ein gutes Verhältnis zum Trainer hatte, und auf einmal haben wir gar kein Verhältnis mehr“, sagte er.

Salah beschäftigt sich offenbar bereits mit einem Wechsel im Winter. Er habe seine Eltern aufgefordert, zum Ligaspiel gegen Brighton zu kommen, zum letzten Heimspiel der Reds, bevor Salah mit Ägypten zum Afrika-Cup aufbricht. „Ich weiß nicht, ob ich spielen werde oder nicht, aber ich will es genießen“, sagte der 33-Jährige. Er wolle die Partie „genießen, weil ich nicht weiß, was jetzt passieren wird, er werde an der Anfield Road sein, „um mich von den Fans zu verabschieden. Ich weiß nicht, was danach passieren wird“.