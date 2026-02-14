Torflaute vorbei: Woltemade trifft und gewinnt im FA-Cup

SID 14.02.2026 • 20:50 Uhr Newcastle United setzt sich in Überzahl bei Aston Villa durch.

Torflaute vorbei: Nick Woltemade kann doch noch treffen und darf vom Gewinn des FA-Cups träumen. Der deutsche Fußball-Nationalspieler gewann im Dress von Newcastle United in der 4. Runde vor allem dank langer Überzahl nach Rückstand 3:1 (0:1) beim Premier-League-Rivalen Aston Villa. Stürmer Woltemade stellte nach 14 Pflichtspielen ohne Tor den Endstand her (88.). Er stand wie Nationalverteidiger Malick Thiaw in der Startelf.

Die Partie ging aus Sicht von Newcastle unglücklich los. Beim Führungstreffer des Tabellendritten aus Birmingham stand Torschütze Tammy Abraham im Abseits (14.). In der 4. Runde des englischen Pokalwettbewerbs kommt der Videobeweis allerdings noch nicht zum Einsatz.

Nach der Roten Karte gegen Aston Villas Torwart Marco Bizot in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wegen einer Notbremse knapp hinter der Mittellinie agierte der Premier-League-Zehnte aus Newcastle die komplette zweite Halbzeit mit einem Mann mehr. In der 61. Minute hatten Woltemade und Kollegen erneut Schiri-Pech. Ein klarer Handelfmeter wurde den Gästen verweigert. Sandro Tonali gelang Sekunden später dennoch der Ausgleich (63.). Kurz darauf traf der Italiener erneut (76.), dann machte Woltemade alles klar.