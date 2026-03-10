England: Walker beendet Nationalmannschaftskarriere

SID 10.03.2026 • 17:36 Uhr Sein letztes Länderspiel absolvierte Walker im Juni 2025 gegen den Senegal. Die WM-Chancen galten als gering.

Verteidiger Kyle Walker hat seine Karriere in der englischen Fußball-Nationalmannschaft beendet. „Fünf große Turniere zu spielen, zwei Endspiele zu erreichen und mit dieser Gruppe von Spielern und Trainern zusammenzuarbeiten, war eine große Ehre. Aber heute ist der Moment gekommen, das Kapitel zu schließen“, wird der 35-Jährige in einer Pressemitteilung des englischen Fußballverbandes zitiert. Mit 96 Länderspielen ist Walker der Nationalspieler mit den elftmeisten Einsätzen.

„Ich bin traurig über diese Entscheidung, aber gleichzeitig stolz auf das, was ich mit England erreicht habe“, sagte Walker, der 2021 und 2024 im EM-Finale gestanden hatte. Der Verband kündigte an, dass seine internationale Karriere nach der Weltmeisterschaft im Rahmen eines Spiels gewürdigt werden soll.

Sein letztes Länderspiel absolvierte er im Juni 2025 gegen den Senegal. Seit seinem Wechsel von Manchester City zum FC Burnley zu Saisonbeginn konnte Walker nicht mehr an frühere Leistungen anknüpfen, seine WM-Chancen galten als gering.