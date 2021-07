Serie A: Italiens Fußballverband diskutiert offen über Impfpflicht

In Italiens Fußball wird offen über die Einführung einer Impfpflicht diskutiert. „Der Verband wird im Einklang mit der Regierung prüfen, ob eine Impfpflicht für Profi-Fußballer eingeführt werden soll“, sagte Gabriele Gravina, Chef des Verbandes (FIGC) am Dienstag. Alle Profifußballer müssen künftig den Grünen Pass vorweisen, in dem festgehalten wird, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind.