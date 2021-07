Serie-A-Saison startet mit Inter-Genua - Reform des Spielkalenders

Die italienische Serie A-Saison beginnt am 22. August mit dem Spiel zwischen Meister Inter Mailand und dem FC Genua. Die Festsetzung der Spiele für die neue Saison erfolgte am Mittwochabend in Rom. Die Winterpause beginnt am 22. Dezember, der letzte Spieltag ist am 22. Mai 2022 vorgesehen.