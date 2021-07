Serie A: Trainer Allegri erwartet von Ronaldo "nicht nur viele Tore"

National will Juve wieder an die Spitze, nachdem Inter Mailand in der abgelaufenen Saison den Titel geholt hatte. „Wir müssen einen Weg finden, der uns Ende Mai zur Meisterschaft führt. Die Champions League? Es ist ein Wunsch, und es muss der Wunsch von jedem von uns sein“, sagte Allegri, der betonte, er finde ein „hervorragendes Team“ vor, „das einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern hat“.