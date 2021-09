Serie AC: Neapel Tabellenführer - Italiens Medien denken an Maradona-Zeit

„Acht Tore in zwei Auswärtsspielen. Die Neapolitaner sind eine Tornado: Große Klubs wie Inter und Mailand müssen sich in Acht nehmen. Neapel träumt wieder von Maradonas Zeiten“, schrieb Tuttosport. „Nach 30 Jahren kann Neapel zum Scudetto greifen“, so der Corriere della Sera.