Juventus Turin erpresst: Sechs Hooligan-Anführer verurteilt

Sie hätten den Tickethandel für die Fankurve „militärisch kontrolliert“ und sollen Juventus-Mitarbeiter erpresst haben, um an günstigere Karten zu kommen, hieß es in den Berichten unter Berufung auf die Ermittler. Bei der Operation „Last banner“ waren in ganz Italien Razzien durchgeführt worden. Die verurteilten Hooligans können noch Berufung einlegen.