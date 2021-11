AS Rom: Radiosender Retesport boykottiert Mourinho PK

„Retesport hat als Ausdruck der Solidarität mit Marco Juric bezüglich der unangenehmen und unangemessenen Antwort von Herrn Josè Mourinho im Presseraum am vergangenen Samstag beschlossen, seine Teilnahme an Pressekonferenzen auszusetzen, um eine weitere derartige Reaktionen auf Fragen zu vermeiden, die auf höfliche und völlig legitime Weise gestellt wurden“, heißt es in dem Statement: