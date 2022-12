Serie A: Flavius Daniliuc schwärmt von bayern-Ikone Franck Ribéry

„Er stand einst sogar bei meiner ersten Profieinheit in München auf dem Platz. Davon habe ich ihm jetzt erzählt - und sofort hatten wir einen Draht zueinander. Er ist ein unglaublich lieber, bodenständiger Mensch. Vom ersten Tag an hat er mit mir Französisch und Deutsch geredet. Vor den Spielen oder in der Halbzeit gibt er mir Tipps“, schwärmt der Österreicher vom Franzosen.