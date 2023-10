Serie A: Vom Idol zur Hassfigur - Lukakus brisante Rückkehr ins San Siro

Für Romelu Lukaku wird es kein Spiel wie jedes andere. Am Sonntag kehrt der Belgier mit der AS Rom zurück an seine alte Wirkungsstätte nach Mailand, wo die Roma zum Duell bei Inter antreten muss. (Serie A: Inter vs. Roma, Sonntag ab 18:00 Uhr im LIVETICKER)

Einen freundlichen Empfang darf Lukaku nicht erwarten - im Gegenteil. Dafür ist im Sommer rund um seine Person zu viel vorgefallen.

Vom Idol zur Hassfigur

Schon im Champions-League-Finale gegen Manchester City sorgte der Stürmer bei vielen Inter-Fans für große Verärgerung, zu viele gute Chancen hatte Lukaku liegengelassen. Dass der 30-Jährige anschließend dann auch noch mit einem Wechsel zu Inter-Erzrivale Juventus Turin liebäugelte, brachte das Fass zum Überlaufen.

Inters Ultra-Gruppe „Curva Nord“ kündigte vor rund drei Wochen eine gigantische Protestaktion an, mit der sie Lukaku und die Roma empfangen wollen. Bis zu 50.000 Trillerpfeifen sollen am Sonntag im Stadion verteilt werden, um die große Abneigung gegen den einst so geliebten Stürmer zu zeigen.

„Der 29. Oktober ist ein Datum, das wir im Kalender einkreisen sollten, damit wir bereit sind, ihm unsere ganze Abscheu zu zeigen, die wir gegenüber jemandem empfinden, der uns auf schändlichste Weise den Rücken gekehrt hat“, schrieb die Fangruppe in einem Statement. Lukaku habe sein Wort gebrochen und sich dadurch als „kleiner Mann“ erwiesen. „Lasset die Trillerpfeifen bei jeder Ballberührung desjenigen ertönen, der unser Trikot verraten hat.“

Pfeifen-Verbot! Ist eine App die Alternative?

Ob die Trillerpfeifen in dieser Anzahl wirklich zum Einsatz kommen, ist fraglich. Denn wie die Gazzetta dello Sport berichtet, droht nach einem Beschluss des Mailänder Polizeipräsidenten jedem Fan eine Geldstrafe, der die Pfeife in den Mund nimmt.

Doch die Tifosi haben schon eine Alternative ausfindig gemacht. In den sozialen Medien ist unter den Inter-Fans derzeit eine App der Hit, die den Klang von Trillerpfeifen wiedergibt. Der Ton sei zwar nicht so hoch wie der einer echten Trillerpfeife. Dennoch dürfte er einen ohrenbetäubenden Lärm erzeugen und womöglich für das lauteste Pfeifkonzert der Welt sorgen.

Dabei war Lukaku für die Fans der Nerazzurri lange Zeit ein Idol. 2021 gewann er mit dem Traditionsklub den Scudetto in der Serie A, bevor er an den FC Chelsea nach England verkauft wurde. Im vergangenen Jahr kehrte Lukaku dann auf Leihbasis zum San-Siro-Klub zurück und verpasste nur knapp den Titel in der Königsklasse.

Insgesamt 78 Tore und 23 Assists konnte Lukaku in 132 Inter-Spielen verbuchen - und es sollten noch einige mehr dazukommen. Im Sommer schien ein fixer Wechsel von Chelsea zu Inter im Raum zu stehen, ehe der Stürmer plötzlich mit einem Transfer zu Juventus Turin kokettierte. Ein Hochverrat für hartgesonnene Inter-Fans, die ihre Abneigung gegenüber ihm nun auch spüren lassen wollen.

Mourinho überrascht von Lukaku-“Drama“

Dass Lukakus Wechsel zu Juve letztendlich platzte, dürfte den Fans der Nerazzurri völlig egal sein. Es folgte eine Leihe zu Europa-League-Finalist AS Rom, die sich sowohl für Spieler als auch Verein bislang auszahlt.

Acht Tore erzielte der 30-Jährige bereits in seinen ersten zehn Pflichtspieleinsätzen für die Römer. Auch seinen irren Europa-League-Rekord (traf nun in 14 aufeinanderfolgenden EL-Spielen mindestens einmal) konnte Lukaku in der italienischen Hauptstadt ausbauen.

Der Belgier hat einen sensationellen Lauf, weshalb ihm Roma-Coach José Mourinho eine Startelfgarantie aussprach: „Lukaku wird spielen, es wird ein sehr schwieriges und wichtiges Spiel“, erklärte der Portugiese im Vorfeld des Top-Duells, der den Ärger und Hass seitens der Inter-Fans rund um Lukakus Person nicht verstehen kann.

„Ich hätte nicht gedacht, dass er so wichtig für Inter ist. Romelu hat den Scudetto, zwei Pokale und den Super Cup gewonnen, aber 200 Spieler haben das bei Inter geschafft. Deshalb ist es interessant zu verstehen, warum Lukakus Wechsel von Inter zur Roma ein Drama ist.“

Mourinho argumentierte auch, dass „Lukakus Wechsel von Inter zur Roma als Drama angesehen wird, während Calhanoglu, der von Milan zu Inter wechselte, als brillante Verpflichtung gilt.“