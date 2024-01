Nach Saudi-Absage: Kriegt Mourinho schnell die Kurve?

Die Gerüchteküche um José Mourinho benötigte nach seinem Aus beim AS Rom nicht lange, um ordentlich Fahrt aufzunehmen.

Insbesondere ein Engagement in der Saudi Pro League war zunächst zu einem ganz heißen Thema geworden.

Mourinho will in Europa bleiben: Gespräche

Der 60-Jährige sieht laut Meldungen aus England und Italien seine Zeit in Europa noch nicht am Ende und könnte schon bald wieder bei einem Top-Klub anheuern.

Nach Informationen der Times wird der Portugiese in der kommenden Woche mit dem Präsidenten des SSC Neapel , Aurelio De Laurentiis, über ein mögliches Engagement sprechen.

Der italienische Meister kann ohne dem im Sommer zurückgetretenen Luciano Spalletti nicht mehr an die Vorjahresleistungen anknüpfen. Demnach musste auch Nachfolger Rudi Garcia nach 16 Partien seinen Hut nehmen.

Gespräche mit Napoli?

Unter dem aktuellen Coach Walter Mazzarri folgten bislang aber auch nur fünf Siege aus zwölf Spielen. Demnach steht Napoli aktuell nur auf dem enttäuschenden neunten Rang in der Serie A .

Mourinhos Stern rapide gesunken

Die Aufgabe der Trainer-Legende würde darin bestehen, Neapel wieder auf einen internationalen Rang zu befördern und auch in der Champions-League für Furore zu sorgen.

Hier muss der italienische Meister im Achtelfinale zunächst gegen den FC Barcelona ran. Für Mourinho, dessen Stern in den vergangenen Jahren rapide gesunken ist , wäre ein Neapel-Engagement die elfte Station in seiner Trainer-Karriere.

Zuletzt hat das katalanische Portal El Nacional Mourinho mit Barca in Verbindung gebracht, jedoch dürfte ein Job in Neapel derzeit deutlich realistischer sein. Kriegt Mourinho also schnell die Kurve?