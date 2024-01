Pavard und Co. nur auf der Bank: Ex-Kölner Bisseck mischt Inter und Serie A auf

Der damalige Kapitän der U21 schloss sich im Sommer Inter Mailand an. Mittlerweile ist der 23-Jährige, der sich beim 1. FC Köln nicht hatte durchsetzen können, zu einer echten Säule geworden.

Nachdem er zunächst nur Bankdrücker war und sich an die harte Gangart in Italien gewöhnen musste, wurde er Anfang November von Inter-Trainer Simone Inzaghi ins kalte Wasser geworfen.

Starke Auftritte: Youngster sticht Pavard und Co. aus

Drei Wochen später erhielt er bei Benfica Lissabon seine zweite Chance - und überzeugte. Er bereitete zu Beginn des zweiten Durchgangs das 1:3 von Marko Arnautovic vor und läutete damit die Aufholjagd der Mailänder an, die noch ein 3:3-Remis holten.

Fan-Aufstand! Bonucci-Wechsel nach Rom in Gefahr?

Fan-Aufstand! Bonucci-Wechsel nach Rom in Gefahr?

Auch Inzaghi zeigte sich beeindruckt vom 1,96m-Hünen. Zwar kam Bisseck am folgenden Wochenende gegen SSC Neapel nur für die Schlussphase in die Partie, doch seither ist er nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Schließlich hat er in der Liga bisher noch kein Gegentor hinnehmen müssen.