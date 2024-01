Serie A: Jovic lässt wieder Hoffnung aufkommen

Eigentlich war es Theo Hernández, dem die größeren Anteile an Luka Jovics Tor zum 2:0 gegen Cagliari Calcio gehörten. Nach eigenem Ballgewinn sprintente er aus der eigenen Hälfte über die linke Seite nach vorne, tanze schließlich zwei gegnerische Verteidiger aus, ehe er den dritten per Beinschuss überwand und so den besser postierten Jovic bediente.