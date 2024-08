Bisseck verschuldet Elfmeter: Inter zum Auftakt nur remis

Der italienische Fußball-Meister Inter Mailand hat den erhofft guten Start in die neue Saison verpasst. Die hoch ambitionierte Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi kam in ihrem Auftaktspiel in der Serie A nach einem späten Handspiel des deutschen Innenverteidigers Yann Aurel Bisseck nur zu einem 2:2 (1:1) beim CFC Genua und musste auf der Mission Titelverteidigung direkt den ersten kleinen Rückschlag einstecken.