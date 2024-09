Bankdrücker Hummels erlebt späten Roma-Frust

Mats Hummels muss auf sein Debüt für die AS Rom warten, und auch als Glücksbringer war der Ex-Weltmeister nicht erfolgreich: Von der Ersatzbank aus musste der 35-Jährige am Sonntag miterleben, wie die Roma beim CFC Genua in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1-Endstand kassierte und damit nach vier Spieltagen weiter sieglos ist.

Hummels hatte Borussia Dortmund zum Ende der Vorsaison verlassen und in der vergangenen Woche in der italienischen Hauptstadt einen Vertrag für eine Spielzeit unterschrieben. Am kommenden Sonntag hat Hummels im Heimspiel gegen Udinese Calcio die nächste Chance, als siebter Deutscher in der Serie A für die Roma aufzulaufen.