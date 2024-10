Hummels lacht über Horror-Debüt: "Fußball kann so dumm sein"

Die Premiere von Mats Hummels im Trikot der AS Rom hätte kaum bitterer verlaufen können: Bei der AC Florenz wurde er nach 67 Minuten eingewechselt und traf vier Minuten später zum 1:5-Endstand - ins eigene Tor. „Ich habe mir gedacht: Wie startet man am besten in so eine Karriere bei einem echt tollen, großen Verein“, scherzte er in seinem Podcast Alleine ist schwer und beschrieb das Debüt als „echt übel“.