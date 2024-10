Nach Razzia: Stadionsperre für 24 Mailänder Hooligans

Nach einer großangelegten Razzia der italienischen Polizei in Mailand sind gegen 24 Hooligans Stadionsperren zwischen drei und zehn Jahren verhängt worden. Das teilten die Behörden mit. Am Montag waren 19 Ultras der Fußball-Topklubs AC und Inter festgenommen worden. Die beiden Anführer wurden zu einer Stadionsperre bis Ende 2034 verurteilt und müssen sich in den ersten fünf Jahren am Spieltag ihrer Vereine aus der Serie A bei der Polizei melden.