Warten aufs Rom-Debüt: Hummels mit humorvollem Instagram-Post

Mats Hummels wartet noch auf das Debüt bei seinem neuen Klub AS Rom, seinen Humor hat der Weltmeister von 2014 aber längst nicht verloren. Mit einer Serie von Fotos dokumentierte der frühere Dortmunder bei Instagram seine bisherige Zeit beim italienischen Fußball-Erstligisten - dort ist Hummels bei Spaziergängen in Rom, im Restaurant oder auf der Ersatzbank zu sehen.

„Rome so far. Spielbilder sind bald auch dabei, denke ich“, schrieb der Innenverteidiger zu den Bildern. Die Gazzetta dello Sport wertete Hummels‘ Post als „ein klares Signal“ an den Klub. „Hummels drückt seine Bitterkeit mit einem sarkastischen Post aus“, schrieb die Zeitung.