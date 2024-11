Bei Rom-Niederlage in Neapel: Zweiter Einsatz für Hummels

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mats Hummels ist zu seinem zweiten Einsatz für die AS Rom gekommen, hat dabei aber die dritte Niederlage in Serie nicht verhindern können. Beim 0:1 (0:0) bei der SSC Neapel wurde der Rio-Weltmeister zum Start der zweiten Halbzeit von Neu-Trainer Claudio Ranieri eingewechselt. Neun Minuten später traf Romelu Lukaku (54.), in der vergangenen Saison auf Leihbasis in Rom, für die Gastgeber. Neapel übernahm mit 29 Punkten die Tabellenführung.