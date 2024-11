Hummels bereut Rom-Wechsel nicht

Trotz aller Schwierigkeiten bei seinem neuen Klub AS Rom hat Mats Hummels den Wechsel in die Serie A nicht bereut. „Ich bin überzeugt, dass es zu einem Happy End für mich in Rom kommen wird“, sagte der Rio-Weltmeister: „Ich werde weitere Gelegenheiten bekommen. Es wird an mir liegen zu zeigen, dass ich wieder auf hohes Niveau zurückkehren kann.“