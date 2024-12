Hummels verliert mit Rom - und muss verletzt raus

Der frühere Weltmeister Mats Hummels durchlebt beim kriselnden italienischen Erstligisten AS Rom weiterhin turbulente Tage. Bei der 0:2 (0:0)-Niederlage gegen den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo stand der 35-Jährige wie schon am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur in der Startelf - musste dann aber in der 74. Minute humpelnd ausgewechselt werden. Die Roma wartet seit Ende Oktober auf einen Sieg, der Abstand zur Abstiegszone beträgt lediglich zwei Zähler.