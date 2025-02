Hummels auf der Bank: AS Rom gewinnt in Parma

Mit Mats Hummels auf der Bank hat die AS Rom ihre Aufholjagd in de Serie A fortgesetzt. Der Klub aus der Hauptstadt gewann 1:0 (1:0) bei Parma Calcio, hat als Neunter aber weiterhin einen ordentlichen Rückstand auf die internationalen Plätze. Hummels kam in Parma nicht zum Einsatz.