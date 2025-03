Inter dreht 0:2-Rückstand gegen Monza

Titelverteidiger Inter Mailand hat in der Serie A nur mit viel Mühe die Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht AC Monza gelöst. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi kämpfte sich nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand am Samstagabend noch zu einem 3:2 (1:2)-Erfolg. Weltmeister Lautaro Martinez erzielte in der Schlussphase (77.) den Siegtreffer.