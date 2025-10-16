Maradona-Wandbild verhüllt

SID 16.10.2025 • 19:11 Uhr Kaufleute in Neapel nutzen die ungebrochene Popularität des verstorbenen Idols, um auf ihre Probleme mit der Verwaltung aufmerksam zu machen.

Das weltbekannte Wandbild des argentinischen Fußball-Idols Diego Maradona in seiner ehemaligen Wahlheimat Neapel ist von Souvenir-Händlern aus Protest gegen angeblich übertriebene Polizeikontrollen verhüllt worden.

Die mitunter ohne Lizenz agierenden Kaufleute verhinderten auf dem täglich von zahlreichen Touristen besuchten Largo Maradona der italienischen Stadt durch blaue Planen freie Sicht auf das überdimensionale Kunstwerk zu Ehren des 2020 verstorbenen Ex-Weltmeisters.

Maradona wird in Neapel verehrt

Die Händler fühlen sich von den Behörden teilweise schikaniert und hoffen in bereits laufenden Verhandlungen mit Neapels Verwaltung auf eine endgültige Legalisierung ihrer Geschäftstätigkeit.

Durch die Blockade der Touristenattraktion im Spanischen Viertel der Stadt wollten die Souvenirverkäufer ihrer Forderung Nachdruck verleihen.

