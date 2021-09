Max Meyer feiert Debüt für Fenerbahce - Özil-Klub nur remis

Meyer wurde in der Schalker Knappenschmiede ausgebildet. Der viermalige Nationalspieler verließ die Königsblauen 2018 und wechselte in die Premier League zu Crystal Palace. Im Januar dieses Jahres kehrte er nach Deutschland zurück und unterschrieb beim 1. FC Köln, dort blieb er in zwölf Pflichtspieleinsätzen ohne Torbeteiligung.