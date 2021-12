Süper Lig: Trabzonspor ärgert Galatasaray, Besiktas und Fenerbahce

Ein Meistertitel mit Trabzonspor würde besonders bei dem 58-jährigen Ex-Profi für Genugtuung sorgen. Als Trainer von Basaksehir kratzte Avci mehrfach vergeblich am großen Erfolg in der Süper Lig. Nach seinem Abgang sicherte sich der Klub in der Folgesaison mit Nachfolger Okan Buruk direkt die Meisterschaft. Avci hingegen bekam Spott und Häme ab.