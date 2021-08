"Sie flehen um ihr Leben": Afghanische Olympia-Pionierin fürchtet um Sportlerinnen

Auch die afghanische Olympia-Pionierin Friba Rezayee ist in großer Sorge um Sportlerinnen in ihrer Heimat. “Nachdem die Taliban sich niedergelassen und ihre Regierung eingesetzt haben, werden sie die Personen verfolgen, die sich gegen sie ausgesprochen haben. Frauen, die zur Schule gegangen sind, Frauen, die zur Universität gegangen sind und Frauen, die Sport getrieben haben”, sagte die mittlerweile in Kanada lebende Rezayee, die 2004 bei den Spielen in Athen im Judo als erste Frau für Afghanistan startete, im CNN-Interview.