Ringen: Öhler im Kampf um WM-Bronze

Vor Öhlers Kampf gegen Hancock hatte das DRB-Team in Oslo schon vier Medaillen auf dem Konto. Die Ückeratherin Nina Hemmer feierte dabei in der Klasse bis 55 kg mit Silber den bislang größten Erfolg ihrer Karriere. Olympia-Viertelfinalistin Anna Schell (Unterföhring) gewann in der Klasse bis 72 kg ebenso Bronze wie Nachwuchshoffnung Horst Lehr (Köllerbach) in der Klasse bis 57 kg. Der Podestplatz des 21-Jährigen bedeutete für den DRB die erste Freistil-Medaille seit 22 Jahren. Im Greco-Bereich holte der frühere EM-Zweite Roland Schwarz in der 77-kg-Kategorie eine weitere Bronzemedaille.