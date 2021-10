Ringer-WM: Hemmer unterliegt im Finale

Vor dem Finalkampf von Hemmer war für die anderen deutschen Ringerinnen am vierten WM-Tag in Oslo nichts zu holen. Annika Wendle (53 kg) und Francy Rädelt (76 kg) scheiterten frühzeitig. Luisa Ersel (50 kg) und Eyleen Sewina (65 kg) verloren ihre Kämpfe ebenfalls, für sie besteht aber noch Hoffnung auf Edelmetall: Da ihre Bezwingerinnen es am Dienstag bis ins Finale schafften, dürfen beide am Mittwoch in der Hoffnungsrunde um Bronze kämpfen.