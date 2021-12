"Leistungssport vermisse ich kein bisschen": Rotter-Focken freut sich auf Nachwuchs

Bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres landete Rotter-Focken auf Platz zwei hinter Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Der Hype um ihre Person hielt nach den Sommerspielen in Japan weiter an. „Alle flippen aktuell aus, und jeder will was von dir wissen“, sagte Rotter-Focken: „In dem Moment putzt du aber auch dein Bad und musst auch als Olympiasiegerin weiter deinen Müll rausbringen.“