Taekwondo-EM: Bronze zum Auftakt für Aydin und Özkaya

Die deutschen Taekwondo-Kämpfer haben am ersten Wettkampftag der EM in Manchester zwei Bronzemedaillen gewonnen. Ela Aydin (Dachau) schaffte es in der Klasse bis 53 kg ins Halbfinale, Imran Özkaya (-63 kg) aus Neu-Ulm legte kurz darauf mit seinem ersten Podestplatz bei einer Europameisterschaft im Seniorenbereich nach.