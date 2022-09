Ringer-WM: Wagner und Schmitt dürfen auf Medaille hoffen

Wagner verlor sein Viertelfinale gegen Lokalmatador Zurabi Datunashvili mit 0:5. Der Serbe Datunashvili kämpft am Abend im Halbfinale und könnte mit einem Sieg über den Ungarn David Losonczi ins Finale einziehen und damit Wagners Weg in die Hoffnungsrunde freimachen. Schmitt scheiterte ebenfalls in der Runde der letzten Acht an Max Nowry aus den USA, der ebenfalls uns Semifinale einzog.